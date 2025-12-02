Ричмонд
Тигр в пригороде Хабаровска загрыз собаку и заставил закрыть школу на «дистант»

Также он был замечен в районе озера с лотосами.

Источник: Комсомольская правда

В окрестностях Хабаровска появился незваный и опасный гость — амурский тигр. Хищник уже несколько дней активно перемещается вблизи сел Сергеевка, Калинка и Галкино, что совсем недалеко от краевой столицы. Его присутствие вызывает серьезное беспокойство у местных жителей, ведь зверь ведет себя совсем не пугливо и даже агрессивно. Один из эпизодов произошел на территории садового некоммерческого товарищества «Октябрь», где тигр проник на участок и загрыз большую собаку — алабая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным Amur Mash, после этого хищник не спешил уходить и даже устроил себе временную лежку на другом дачном участке, демонстрируя полное отсутствие страха перед человеком. Также он был замечен в районе популярного у туристов озера с лотосами, которое летом буквально оккупировано отдыхающими. Ситуация стала настолько серьезной, что власти села Галкино были вынуждены перевести школьников на дистанционное обучение. Такая мера была принята исключительно в целях безопасности детей, ведь риски встречи с крупным хищником по дороге в школу стали слишком высокими.