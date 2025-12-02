Тигр в пригороде Хабаровска загрыз собаку и заставил закрыть школу на «дистант»

По данным Amur Mash, после этого хищник не спешил уходить и даже устроил себе временную лежку на другом дачном участке, демонстрируя полное отсутствие страха перед человеком. Также он был замечен в районе популярного у туристов озера с лотосами, которое летом буквально оккупировано отдыхающими. Ситуация стала настолько серьезной, что власти села Галкино были вынуждены перевести школьников на дистанционное обучение. Такая мера была принята исключительно в целях безопасности детей, ведь риски встречи с крупным хищником по дороге в школу стали слишком высокими.