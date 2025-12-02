В Ташкенте набирает обороты «фильтр-челлендж»: горожане показывают, чем на самом деле дышит столица

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). В соцсетях набирает популярность необычный челлендж среди жителей Ташкента — люди выкладывают в сообществе «Потребитель.уз» и других популярных группах фото и видео своих фильтров для очистителей воздуха. На снимках хорошо видно, насколько быстро фильтры покрываются плотным слоем пыли и грязи.
Авторы постов с удивлением делятся, что поверхность фильтров становится серой, «мохнатой» и буквально забивается частицами пыли всего за несколько недель работы. Хотя официально срок службы фильтра до первой чистки у большинства моделей составляет от 3 до 6 месяцев (в зависимости от качества воздуха и интенсивности использования), реальность ташкентцев оказывается суровее: многие вынуждены чистить фильтры уже через 1−1,5 месяца.
Пользователи советуют не забывать про регулярную чистку: если ваш очиститель работает уже больше месяца — пора проверить фильтр. Обычно загрязнение можно аккуратно удалить пылесосом или мягкой щёткой. Некоторые владельцы моют фильтры водой.
Однако специалисты напоминают: не все фильтры можно мыть! Перед тем как использовать воду, обязательно проверьте инструкцию к своему устройству. В большинстве случаев мыть можно только предфильтр — сетку, задерживающую крупную пыль. Основные HEPA- и угольные фильтры, как правило, чистить водой нельзя — это снижает их эффективность.
Как понять, можно ли мыть фильтр?
На самом фильтре или в инструкции должно быть чётко указано:
Washable — можно мыть.
Non-washable — нельзя.
Do not wash / Do not rinse / Do not reuse — нельзя.
Vacuum only — можно аккуратно пропылесосить.
В комментариях к челленджу пользователи отмечают, что подобная «визуализация» помогает наглядно увидеть реальный уровень загрязнения воздуха в Ташкенте и побуждает следить за состоянием домашней техники, заботясь о здоровье семьи.
Так что, если ваш очиститель проработал месяц, и вы ни разу не заглядывали внутрь — самое время это сделать. Судя по тому, что показывают жители Ташкента, вы сильно удивитесь тому, что скрывается за решёткой вашего устройства.