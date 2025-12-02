Узбекистан и Китай в 2026 году запустят спутник для мониторинга качества воздуха и сельхозкультур

По словам Пекося, в Узбекистане уже разрабатывается ИИ-модуль, который будет установлен на Samarkand-2028. Он будет отвечать за спектральный анализ более чем по 22 различным каналам, что позволит точно определять состояние почвы, влажность, фазу развития растений и даже возможные заболевания сельхозкультур.