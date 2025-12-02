Узбекистан и Китай в 2026 году запустят спутник для мониторинга качества воздуха и сельхозкультур

Спутник станет частью системы дистанционного зондирования Земли, а его ключевой особенностью будет встроенный модуль искусственного интеллекта. Он позволит проводить первичный анализ полученных снимков прямо на борту аппарата, без необходимости отправлять большие объемы данных на Землю. Такая технология значительно ускоряет работу, снижает нагрузку на каналы связи и повышает точность исследований.
По словам Пекося, в Узбекистане уже разрабатывается ИИ-модуль, который будет установлен на Samarkand-2028. Он будет отвечать за спектральный анализ более чем по 22 различным каналам, что позволит точно определять состояние почвы, влажность, фазу развития растений и даже возможные заболевания сельхозкультур.
«На этом спутнике будет установлена наша ИИ-модель по вегетации хлопка и зерновых культур», — подчеркнул чиновник.
Узбекистан возьмёт на себя разработку интеллектуальных моделей, поскольку страна обладает большим опытом в сфере выращивания сельхозкультур и накопила значительный объём данных для обучения ИИ. Китайская сторона обеспечит спутниковую платформу и запуск аппарата.
Новый спутник позволит получать первичную оценку состояния воздуха в различных регионах, своевременно выявлять очаги загрязнения, отслеживать рост и развитие сельхозкультур, а также мониторить состояние лесов. Это особенно актуально для Узбекистана, где вопросы экологии, оптимального землепользования и продовольственной безопасности становятся все более важными.