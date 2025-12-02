Ремонт электросетей оказался некачественным: президент потребовал разобраться и наказать виновных

Каждый год мы слышим одни и те же обещания: «К зиме готовы, перебоев не будет, все объекты приведены в порядок». Но реальность снова и снова противоречит этим заявлениям. Люди продолжают сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии, а коммунальные службы регулярно находят оправдания в виде аномальных погодных условий.