Ремонт электросетей оказался некачественным: президент потребовал разобраться и наказать виновных

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). На прошедшем накануне совещании по подготовке к зимнему сезону прозвучали тревожные цифры, которые трудно назвать неожиданными для жителей Узбекистана, давно привыкших к проблемам с электричеством. Оказалось, что ремонт 1800 километров электрических сетей был выполнен некачественно, а значит эта работа если и была сделана, то только на бумаге.

Источник: Vaib.Uz

Президент поручил Генеральной прокуратуре детально разобраться с выявленными случаями халатности и наказать виновных. Энергоинспекции же теперь предстоит срочно перестроить свою работу и перейти к контролю в «чрезвычайном режиме».

Помимо этого, президент поручил провести инвентаризацию изношенных электросетей и трансформаторов, которые уже работают на пределе, и обеспечить их стабильную работу в условиях перегрузки.

Возникает закономерный вопрос: где была вся эта «инвентаризация» раньше, если последние месяцы чиновники бодро рапортовали о полной готовности энергетического комплекса к зиме? Как оказалось, отчеты чиновников и реальное положение дел вновь разошлись как разные стороны света.

Каждый год мы слышим одни и те же обещания: «К зиме готовы, перебоев не будет, все объекты приведены в порядок». Но реальность снова и снова противоречит этим заявлениям. Люди продолжают сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии, а коммунальные службы регулярно находят оправдания в виде аномальных погодных условий.

Почему система каждый раз не справляется? Почему приходится вмешиваться на самом высоком уровне, чтобы получить хоть какие-то сдвиги? И где гарантия, что нынешнее «чрезвычайное» реагирование действительно приведет к реальным результатам?

Очень хочется верить, что теперь за этими громкими заявлениями последуют реальные действия, а не очередной поток отчетов.