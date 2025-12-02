Ремонт электросетей оказался некачественным: президент потребовал разобраться и наказать виновных

Президент поручил Генеральной прокуратуре детально разобраться с выявленными случаями халатности и наказать виновных. Энергоинспекции же теперь предстоит срочно перестроить свою работу и перейти к контролю в «чрезвычайном режиме».
Помимо этого, президент поручил провести инвентаризацию изношенных электросетей и трансформаторов, которые уже работают на пределе, и обеспечить их стабильную работу в условиях перегрузки.
Возникает закономерный вопрос: где была вся эта «инвентаризация» раньше, если последние месяцы чиновники бодро рапортовали о полной готовности энергетического комплекса к зиме? Как оказалось, отчеты чиновников и реальное положение дел вновь разошлись как разные стороны света.
Каждый год мы слышим одни и те же обещания: «К зиме готовы, перебоев не будет, все объекты приведены в порядок». Но реальность снова и снова противоречит этим заявлениям. Люди продолжают сталкиваться с перебоями в подаче электроэнергии, а коммунальные службы регулярно находят оправдания в виде аномальных погодных условий.
Почему система каждый раз не справляется? Почему приходится вмешиваться на самом высоком уровне, чтобы получить хоть какие-то сдвиги? И где гарантия, что нынешнее «чрезвычайное» реагирование действительно приведет к реальным результатам?
Очень хочется верить, что теперь за этими громкими заявлениями последуют реальные действия, а не очередной поток отчетов.