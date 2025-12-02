В Узбекистане до конца 2026 года все стратегические объекты оснастят системами борьбы с дронами

В соответствии с документом, министерства, ведомства и организации, в ведении которых находятся особо важные и классифицированные объекты, обязаны поэтапно до конца 2026 года принять меры по оснащению охраняемых территорий системами противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также современными собственными беспилотниками для охраны и мониторинга. Это могут быть как радиочастотные глушилки, системы раннего оповещения и противодействия, так и специальные охранные беспилотники, способные вести мониторинг периметра и оперативно реагировать на инциденты.