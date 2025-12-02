Ричмонд
В Узбекистане до конца 2026 года все стратегические объекты оснастят системами борьбы с дронами

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). В Узбекистане стартует масштабная программа по обеспечению безопасности особо важных и стратегических объектов от современных воздушных угроз. Соответствующее постановление подписал президент страны.

Источник: Vaib.Uz

В соответствии с документом, министерства, ведомства и организации, в ведении которых находятся особо важные и классифицированные объекты, обязаны поэтапно до конца 2026 года принять меры по оснащению охраняемых территорий системами противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также современными собственными беспилотниками для охраны и мониторинга. Это могут быть как радиочастотные глушилки, системы раннего оповещения и противодействия, так и специальные охранные беспилотники, способные вести мониторинг периметра и оперативно реагировать на инциденты.

В последние годы дроны — как гражданские, так и военные — всё активнее используются по всему миру. Помимо полезных функций, они могут представлять и угрозу для стратегических объектов, таких как аэропорты, электростанции, военные базы, объекты промышленности и транспортной инфраструктуры. В связи с этим перед многими государствами стоит задача усиления защиты от возможных несанкционированных полётов и попыток нарушения охраны.