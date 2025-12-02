Ричмонд
Власти Узбекистана после трагедии в Гонконге проведут масштабную проверку пожарной безопасности во всех многоэтажках

Vaib.uz (Узбекистан. 2 декабря). На фоне масштабной трагедии в Гонконге, где из-за использования легковоспламеняющихся материалов при реновации жилого комплекса в пожаре погибли более 130 человек, а еще 150 считаются пропавшими без вести, власти Узбекистана решили срочно пересмотреть ситуацию с пожарной безопасностью во всех многоэтажных домах страны.

Источник: Vaib.Uz

Об этом стало известно по итогам специального совещания у президента, прошедшего накануне.

Масштабная проверка.

На совещании было решено провести тщательный анализ состояния пожарной безопасности во всех многоэтажных домах страны. В ближайшее время предстоит полностью изучить более 44 тысяч жилых зданий, чтобы своевременно выявить и устранить нарушения. Особое внимание будет уделено готовности системы реагирования на чрезвычайные ситуации: она должна быть способна справиться с любыми возможными рисками.

Новый закон и запрет на опасные материалы.

На совещании отдельно подчеркнули: необходимо срочно пересмотреть законодательство и ввести строгий запрет на использование легковоспламеняющихся материалов на внешних стенах зданий. Поручено в кратчайшие сроки разработать законопроект, который приведет строительные нормы и правила пожарной безопасности в соответствие с международной практикой, а также ужесточит ответственность должностных лиц за нарушения в этой сфере.

Координация служб и профилактика.

Обсуждались и вопросы координации работы коммунальных служб: теперь все управляющие компании и коммунальные службы должны быть интегрированы в единую диспетчерскую систему МЧС. Будут созданы специальные рабочие группы по каждому району, которые займутся профилактикой и оперативным реагированием на возможные чрезвычайные ситуации.

Власти настаивают: подомовая работа и регулярная профилактика — ключ к предотвращению катастроф. Опыт прошедшего сезона показал, что лишь тесное взаимодействие всех коммунальных служб и строгий контроль могут реально повысить безопасность жителей.

Почему это важно.

Пожар в Гонконге стал страшным напоминанием о том, к чему могут привести халатность и нарушение строительных норм. Теперь перед Узбекистаном стоит задача не только привести в порядок собственный жилищный фонд, но и не допустить подобной трагедии. Будем надеяться, что принятые меры позволят обеспечить безопасность жителей многоэтажных домов по всей стране. Ожидается, что уже в ближайшее время начнутся проверки и работа над новым законодательством.