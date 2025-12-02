Власти Узбекистана после трагедии в Гонконге проведут масштабную проверку пожарной безопасности во всех многоэтажках

Пожар в Гонконге стал страшным напоминанием о том, к чему могут привести халатность и нарушение строительных норм. Теперь перед Узбекистаном стоит задача не только привести в порядок собственный жилищный фонд, но и не допустить подобной трагедии. Будем надеяться, что принятые меры позволят обеспечить безопасность жителей многоэтажных домов по всей стране. Ожидается, что уже в ближайшее время начнутся проверки и работа над новым законодательством.