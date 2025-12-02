Белорус обратился в профсоюз из-за слишком высокой зарплаты

Светлана Салдунова пояснила: или сотрудник добровольно соглашается на удержания из заработной платы, или занимает позицию, что он в ошибке не виновен и не должен возвращать деньги. Юрист уточнила, что было предложено провести проверку в организации, чтобы выяснить, кто именно допустил ошибку. Но работник, опасаясь осложнения отношений с руководством, отказался от указанной меры и захотел самостоятельно решить вопрос.