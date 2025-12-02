Белорус обратился в профсоюз из-за слишком высокой зарплаты. Подробности озвучили в пресс-службе Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.
Главный правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Светлана Салдунова рассказала, что один из самых нестандартных случаев был связан с переплатой зарплаты, которая продолжалась полтора года. Она добавила, что наниматель потребовал от сотрудника вернуть лишние выплаченные денежные средства.
— В такой ситуации право выбора остается за работником. Если это не его вина, то удержать деньги без его письменного заявления — незаконно, — обратил внимание юрист.
Светлана Салдунова пояснила: или сотрудник добровольно соглашается на удержания из заработной платы, или занимает позицию, что он в ошибке не виновен и не должен возвращать деньги. Юрист уточнила, что было предложено провести проверку в организации, чтобы выяснить, кто именно допустил ошибку. Но работник, опасаясь осложнения отношений с руководством, отказался от указанной меры и захотел самостоятельно решить вопрос.
