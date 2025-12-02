Рейс из Нижнего Новгорода в Шарм-эль-Шейх отменен 2 декабря

В Нижнем Новгороде 2 декабря отменен рейс до Шарм-ль-Шейха. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
В соответствии с информацией, самолет UJ-746D авиакомпании Almasria Airlines должен был вылететь в 2:50 из столицы Приволжья и приземлиться в 7:50 в аэропорту Шарм-Эль-Шейха, однако рейс был отменен. Кроме того, еще один самолет UJ-746 в Шарм-эль-Шейх этого же перевозчика вылетел с задержкой. Отправление в Египет планировалось в 1:40, однако состоялось только в 4:14. По какой причине произошли изменения, пока неизвестно.
Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом своего рейса. Находясь в аэропорту, необходимо прислушиваться к объявлениям по громкой связи. Также статус рейса можно уточнить у представителей авиакомпании и на онлайн-табло воздушной гавани.