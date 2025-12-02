Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут законопроект о штрафе за буллинг в школе

Штраф за буллинг может составить 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за травлю в школах и кибербуллинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект предлагает ввести в КоАП статью о наказании за систематическое унижение чести и достоинства граждан. Травлей считаются повторяющиеся действия в неприличной или аморальной форме.

За подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям», — заявил депутат Леонид Слуцкий.

По его словам, дети боятся просить о помощи, поскольку в 89% случаев нападки исходят от одноклассников или ребят постарше. Слуцкий также отметил «неутешительные цифры и по кибербуллингу». Согласно статистике, 75% детей стали жертвами травли в сети, и за год этот показатель вырос на 15%.

Ранее кабмин получил законопроект о создании единой системы профилактики буллинга среди детей и молодежи. Документ предусматривает создание специальных советов в учебных заведениях с участием медиаторов, психологов и представителей общественных организаций.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше