В Госдуму внесут законопроект о штрафе за буллинг в школе

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за травлю в школах и кибербуллинг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Законопроект предлагает ввести в КоАП статью о наказании за систематическое унижение чести и достоинства граждан. Травлей считаются повторяющиеся действия в неприличной или аморальной форме.
За подобное правонарушение предусматриваются штрафы: для граждан — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
«Статистика говорит сама за себя — с оскорблениями и издевательствами хотя бы раз сталкивался каждый четвертый школьник. И это только те, кто не испугался рассказать об этом родителям и учителям», — заявил депутат Леонид Слуцкий.
По его словам, дети боятся просить о помощи, поскольку в 89% случаев нападки исходят от одноклассников или ребят постарше. Слуцкий также отметил «неутешительные цифры и по кибербуллингу». Согласно статистике, 75% детей стали жертвами травли в сети, и за год этот показатель вырос на 15%.
Ранее кабмин получил законопроект о создании единой системы профилактики буллинга среди детей и молодежи. Документ предусматривает создание специальных советов в учебных заведениях с участием медиаторов, психологов и представителей общественных организаций.