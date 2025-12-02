В Японии поступили в продажу машины «для стирки людей»

Специальные машины для «стирки людей» поступили в продажу в Японии, они очищают человека при помощи потока пузырей, а затем высушивают — весь цикл «стирки» занимает 15 минут, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что аппарат выглядит как капсула, ее размеры — 2,5 метра в длину и метр в ширину. Человек ложится туда, капсула наполовину наполняется водой, затем начинается обработка тела высокоскоростными водяными струями с очень маленькими пузырьками воздуха, их диаметр менее трёх микрометров.
Производитель уверяет, что эти пузырьки лопаются, за счет чего создают небольшую, но мощную волну давления, которая сдвигает грязь и пыль с кожи.
Кроме того, во время процедуры капсула проводит диагностику основных показателей организма, например, сердцебиения и давления.
Пока аппараты планируется продавать элитным спа-комплексам.
«В будущем, если технология будет развиваться дальше, и будут внедрены системы массового производства, существует вероятность появления более доступной модели домашнего использования», — заявил производитель.
Сейчас стоимость одного аппарата — почти 30 млн рублей.
Ранее китайские учёные научились получать воду из воздуха.