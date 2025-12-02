Главные звезды покинули челябинский Театр оперы и балета

Челябинский Театр оперы и балета покинули солисты Лири Вакабаяси и Кубаныч Шамакеев. Как сообщает «Курс дела», звезды балета заключили долгосрочные соглашения и уехали на гастроли в Европу. Пока не известно, кто заменит их на челябинской сцене.