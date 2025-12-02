На трассе «Байкал» ограничили движение большегрузов из-за непогоды

Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о восстановлении движения на трассе. Во вторник в Упрдор «Южный Байкал» отметили, что легковые автомобили могут передвигаться без особых затруднений, в то время как грузовики сталкиваются с некоторыми проблемами.