На трассе «Байкал» ограничили движение большегрузов из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий на федеральной трассе Р-258 «Байкал» ввели ограничения для движения большегрузов. Об этом сообщили в управлении федеральных автодорог (УПРДОР) «Южный Байкал».
На трассе, которая проходит через Иркутскую область и Бурятию, в течение трех дней наблюдались экстремальные морозы, обильный снегопад и сильный ветер. Эти факторы, а также нарушения правил дорожного движения со стороны водителей большегрузов, привели к образованию заторов протяженностью до 85 километров.
Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил о восстановлении движения на трассе. Во вторник в Упрдор «Южный Байкал» отметили, что легковые автомобили могут передвигаться без особых затруднений, в то время как грузовики сталкиваются с некоторыми проблемами.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями на автомагистрали Р-258 “Байкал” вводится временное ограничение движения для большегрузного транспорта до конца дня 2 декабря», — уточнили в управлении.