Очередной танкер подвергся атаке БПЛА у берегов Турции

Члены экипажа судна, подвергшегося атаке у берегов Турции, находятся в безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Танкер Midvolga 2. следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, оказался под атакой в 80 милях от Турции. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

«Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от наших берегов», — говорится в сообщении ведомства.

Члены экипажа судна находятся в безопасности, у всех 13 человек нет проблем со здоровьем. После атаки БПЛА у берегов Турции судно не запрашивает помощь. Двигатели работают, корабль направляется к порту Синопа.

Напомним, на днях были атакованы ВСУ еще два танкера у берегов Турции. Благодаря слаженным действиям экипажа, никто не пострадал.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД РФ осудили атаки ВСУ на суда у берегов Турции. Там подчеркнули, что киевский режим подтверждает свою террористическую сущность, допуская подобное. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что Киев угрожает мировой безопасности.

