Назван самый популярный российский артист десятилетия

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. «ВМ») признан самым популярным артистом в России за последние 10 лет. Соответствующая информация следует из исследования «МТС музыки».
Итоги десятилетия подвел сервис «Кион музыка». Он смог определить самые популярные треки и исполнителей — лидеров чартов в стране.
— Баста — наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года, с этого же момента сингл «I Got Love» от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга выступает фаворитом по проигрываниям в плеере. Самым богатым на хиты годом стал 2024-й, а по итогам 2025 года главными артистами стали Macan и Мари Краймбрери, — добавили в сообщении.
За прошлый год вышло наибольшее количество релизов (18 процентов), вошедших в актуальный топ-500 по прослушиваниям сервиса. На втором и третьем местах — 2023 и 2019 годы, передает ТАСС.
Американская певица Тейлор Свифт, в свою очередь, обогнала Мадонну и стала самой продаваемой артисткой в истории музыки. Продажи исполнительницы превысили показатели соперницы на 351 тысячу альбомов.