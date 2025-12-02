Назван самый популярный российский артист десятилетия

— Баста — наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года, с этого же момента сингл «I Got Love» от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга выступает фаворитом по проигрываниям в плеере. Самым богатым на хиты годом стал 2024-й, а по итогам 2025 года главными артистами стали Macan и Мари Краймбрери, — добавили в сообщении.