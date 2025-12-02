Снег к Новому году под вопросом: Жителей Молдовы ждет теплый декабрь с редкими морозными ночами

Декабрь в Молдове будет теплее обычного: сильных морозов не ожидается — пишет Мир Гагаузии.
Государственная гидрометеорологическая служба обнародовала прогноз погоды на декабрь. Согласно анализу, первый месяц зимы будет относительно мягким:
Температура: Средняя температура воздуха в декабре ожидается выше климатической нормы (которая обычно составляет от 0 до −2°C).
Осадки: Общее количество осадков (снег, дождь) прогнозируется в пределах нормы (30−40 мм), что соответствует среднемноголетним значениям.
