Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных авто

Власти Волгограда решили предоставить муниципальным предприятиям дополнительные полномочия.

Источник: v102

Департамент городского хозяйства разработал постановление, возлагающее на МБУ ЖКХ районов организацию штрафстоянок для брошенных в городе автомобилей.

Ранее за это отвечал МКУ «ГЦУПП», однако, как выяснилось, организация оказалась неспособна выполнять возложенные функции из-за отсутствия специализированных стоянок для хранения транспорта.

Чтобы работа по очистке улиц от брошенных машин не срывалась, администрация Красноармейского района Волгограда выступила с инициативой возложить соответствующую обязанность на местные МБУ.

Эта инициатива была не только одобрена, но и расширена. Разработанным постановлением также предлагается разрешить организациям впоследствии изымать перемещённые на стоянку автомобили в автопарк предприятия.

— После обращения в собственность муниципального образования город-герой Волгоград БРТС подлежит закреплению на праве оперативного управления за учреждением, муниципальным бюджетным учреждением, подведомственным администрации соответствующего района Волгограда, уполномоченным в области жилищно-коммунального хозяйства, — уточняется в документе.

Отметим, в настоящее время постановление проходит финальные согласования.