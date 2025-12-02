Первый зампред ВТБ Пьянов призвал россиян готовиться к пиковому росту цен

Пиковый рост потребительских цен в России, по оценке первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, вероятнее всего, придется на начало следующего года.
По словам Пьянова, у граждан остается немного времени, чтобы подготовиться к новому скачку инфляции. Он отметил, что максимальное ускорение роста цен ожидается в первом квартале 2026 года и с высокой вероятностью именно этот период станет самым напряженным для экономики.
Аналитик также выразил сомнение, что Центробанк сможет удержать инфляцию в пределах установленного четырехпроцентного таргета.
По его прогнозу, к концу следующего года темпы роста цен превысят пять процентов, и общая динамика будет выше ориентиров регулятора, передает РИА Новости.
Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.
По словам экспертов, укрепление рубля на прошедшей неделе связано со стабильностью цен на нефть и со снижением уровня закупочной активности среди китайских импортеров, которые отдыхали из-за государственных праздников.