Первый зампред ВТБ Пьянов призвал россиян готовиться к пиковому росту цен

По словам Пьянова, у граждан остается немного времени, чтобы подготовиться к новому скачку инфляции. Он отметил, что максимальное ускорение роста цен ожидается в первом квартале 2026 года и с высокой вероятностью именно этот период станет самым напряженным для экономики.