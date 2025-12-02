В Хабаровске школьники встретились с художником — ветераном СВО

Мероприятие прошло в детской библиотеке имени Наволочкина и было посвящено творчеству, службе и преодолению трудностей. В лекционном зале школьники представили свои работы и пообщались с гостем о его пути в искусстве и армии. Бурченков рассказал, что получил ранение на фронте, из-за чего временно не мог заниматься живописью, однако сумел восстановиться и вернуться к творческому процессу.