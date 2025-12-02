В Хабаровске школьники встретились с художником — ветераном СВО

В Хабаровске состоялась встреча учащихся Центра «ВОИН» и многопрофильного лицея имени 202-й воздушно-десантной бригады с участником СВО и художником Ильёй Бурченковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие прошло в детской библиотеке имени Наволочкина и было посвящено творчеству, службе и преодолению трудностей. В лекционном зале школьники представили свои работы и пообщались с гостем о его пути в искусстве и армии. Бурченков рассказал, что получил ранение на фронте, из-за чего временно не мог заниматься живописью, однако сумел восстановиться и вернуться к творческому процессу.
Участники встречи изучили рисунки, созданные художником во время службы, и его полевой блокнот. Подростков заинтересовали подробности фронтовой работы бойца, а также роль творчества в сохранении психологической устойчивости военнослужащих.
Пример Бурченкова, убедились школьники, демонстрирует значимость труда ветеранов в увековечивании памяти о бойцах и о том, как они защищали страну.
«Подростки убедились, что воины, вернувшись в мирную жизнь, своим трудом сохраняют память о событиях и бойцах, погибших за Родину. Пока живет память о героях, живут и они», — отметили в краевом правительстве.