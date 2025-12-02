Омичка лишилась иномарки, поверив лжесотрудникам ФСБ

Мошенники убедили омичку в необходимости срочно продать машину. По их уверениям, это должно было доказать непричастность потерпевшей к противоправным действиям. Женщина объехала несколько автосалонов, ее Nissan Qashqai 2013 года выпуска приобрели за 600 тысяч рублей.