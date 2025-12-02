Омичка лишилась иномарки, поверив лжесотрудникам ФСБ

52-летняя жительница Кировского округа Омска стала жертвой мошенников, лишившись своего автомобиля. Об очередном дистанционном хищении рассказали в полиции региона 2 декабря.
Первоначально к сибирячке обратился через мессенджер незнакомец и представился сотрудником службы доставки. Он сказал, что для получения букета цветов необходимо продиктовать код из СМС, что потерпевшая и сделала.
«Вскоре с женщиной связались представители якобы Роскомнадзора, “Госуслуг” и ФСБ. Они сообщили, что ее аккаунт взломан, оформлена доверенность на экстремиста, который теперь может распоряжаться всем имуществом», — пояснили в правоохранительных органах.
Мошенники убедили омичку в необходимости срочно продать машину. По их уверениям, это должно было доказать непричастность потерпевшей к противоправным действиям. Женщина объехала несколько автосалонов, ее Nissan Qashqai 2013 года выпуска приобрели за 600 тысяч рублей.
Почти все вырученные деньги жительница Омска перевела преступникам. Только после разговора с супругом жертва мошенников поняла, что происходит. Сейчас по факту случившегося ведется следствие.
