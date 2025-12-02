Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка лишилась иномарки, поверив лжесотрудникам ФСБ

Женщина продала Nissan Qashqai и перечислила деньги преступникам.

Источник: Комсомольская правда

52-летняя жительница Кировского округа Омска стала жертвой мошенников, лишившись своего автомобиля. Об очередном дистанционном хищении рассказали в полиции региона 2 декабря.

Первоначально к сибирячке обратился через мессенджер незнакомец и представился сотрудником службы доставки. Он сказал, что для получения букета цветов необходимо продиктовать код из СМС, что потерпевшая и сделала.

«Вскоре с женщиной связались представители якобы Роскомнадзора, “Госуслуг” и ФСБ. Они сообщили, что ее аккаунт взломан, оформлена доверенность на экстремиста, который теперь может распоряжаться всем имуществом», — пояснили в правоохранительных органах.

Мошенники убедили омичку в необходимости срочно продать машину. По их уверениям, это должно было доказать непричастность потерпевшей к противоправным действиям. Женщина объехала несколько автосалонов, ее Nissan Qashqai 2013 года выпуска приобрели за 600 тысяч рублей.

Почти все вырученные деньги жительница Омска перевела преступникам. Только после разговора с супругом жертва мошенников поняла, что происходит. Сейчас по факту случившегося ведется следствие.

Ранее «КП Омск» сообщила, что ветслужба не вела точный учет нападений собак и не создала обязательный интернет-реестр.