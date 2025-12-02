В Калужском филиале Музея Победы откроется выставка к юбилею музея

На выставке представят фотографии, эскизы архитектурных проектов, документы, раскрывающие историю создания и развития Музея Г. К. Жукова. Временная экспозиция также расскажет о людях, которые внесли вклад в строительство и развитие культурной площадки. Отдельное внимание уделят советскому архитектору, главному архитектору Оренбургской и Калужской областей Евгению Кирееву. За проектирование и строительство музея Г. К. Жукова он был удостоен Государственной премии Российской Федерации в 1999 году.