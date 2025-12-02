Ричмонд
В Калужском филиале Музея Победы откроется выставка к юбилею музея

11 декабря в Калужском филиале Музея Победы — «Музее Г. К. Жукова» — откроется выставка «Музей Жукова — страницы истории».

— Временная экспозиция будет посвящена сразу трем юбилейным датам в истории музея: 65-летию со дня основания, 30-летию со дня открытия современного здания и 5-летию приобретения музеем статуса федерального в качестве филиала Музея Победы, — отметили в Музее Победы.

На выставке представят фотографии, эскизы архитектурных проектов, документы, раскрывающие историю создания и развития Музея Г. К. Жукова. Временная экспозиция также расскажет о людях, которые внесли вклад в строительство и развитие культурной площадки. Отдельное внимание уделят советскому архитектору, главному архитектору Оренбургской и Калужской областей Евгению Кирееву. За проектирование и строительство музея Г. К. Жукова он был удостоен Государственной премии Российской Федерации в 1999 году.

Выставку дополнят фотодокументальные планшеты, на которых будут представлены цифровые копии фотографий, раскрывающие основные этапы развития филиала Музея Победы более чем за полувековую его историю.