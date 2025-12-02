На Кубани в Армавире прошел форум креативных индустрий

Мероприятие объединило более 100 участников, включая представителей власти и бизнеса, активно работающих в области креативных индустрий. Во время пленарного заседания они ознакомились с примерами успешного сочетания творческих идей и предпринимательской инициативы, а также узнали о мерах государственной поддержки в данной сфере. Заключительная часть форума включала в себя сессию вопросов и ответов, показ мод армавирских дизайнеров, а также выставку-продажу изделий и гастрономии, расположенную на центральной площади «Сердце Армавира».