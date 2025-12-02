На Кубани в Армавире прошел форум креативных индустрий

Форум креативных индустрий «Новые горизонты развития: креативные индустрии» состоялся в городе Армавире Краснодарского края в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
Мероприятие объединило более 100 участников, включая представителей власти и бизнеса, активно работающих в области креативных индустрий. Во время пленарного заседания они ознакомились с примерами успешного сочетания творческих идей и предпринимательской инициативы, а также узнали о мерах государственной поддержки в данной сфере. Заключительная часть форума включала в себя сессию вопросов и ответов, показ мод армавирских дизайнеров, а также выставку-продажу изделий и гастрономии, расположенную на центральной площади «Сердце Армавира».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.