Водитель грузовика погиб под колёсами самосвала в Приморье (ОБНОВЛЕНО В 17:45)

Автокатастрофа случилась 2 декабря 2025 года около поворота на раздольное со стороны Уссурийска, где идёт реконструкция моста. Водитель грузовика FAW совершал разворот, не убедившись, что дорога свободна, и врезался в грузовик Volvo. При столкновении дальнобойщика выбросило из кабины FAW под колёса другого грузового автомобиля, мужчина погиб на месте.