Водитель грузовика погиб под колёсами самосвала в Приморье (ОБНОВЛЕНО В 17:45)

Автокатастрофа случилась 2 декабря 2025 года около поворота на раздольное со стороны Уссурийска, где идёт реконструкция моста. Водитель грузовика FAW совершал разворот, не убедившись, что дорога свободна, и врезался в грузовик Volvo. При столкновении дальнобойщика выбросило из кабины FAW под колёса другого грузового автомобиля, мужчина погиб на месте.
Обстоятельства трагического ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратура, которая держит на контроле доследственную проверку.
Местные жители, обсуждая автокатастрофу в социальных сетях, сообщают о систематических нарушениях скоростного режима водителями грузовиков в этом районе.
Проблема бесконтрольного перемещения крупнотоннажных грузовых автомобилей по Приморью образовалась давно. Из-за избытка аварийных мостов водители контейнеровозов и самосвалов не могут построить безопасный маршрут, продолжая расшатывать изношенные сооружения, и не везде есть места для безопасной стоянки грузовиков, даже во Владивостоке. Дальнобойщики вынужденно паркуют грузовики вдоль дорог, создавая угрозу безопасности дорожного движения.
Обновлено в 17:45. Как уточняет Госавтоинспекция, погибший водитель — мужчина 1975 года рождения, имеет стаж управления транспортным средством 30 лет, в текущем году трижды привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Грузовиком Volvo управлял водитель 1984 года рождения.
Автокатастрофа произошла в светлое время суток на мокром асфальте, но видимых повреждений дорожное покрытие не имело.