Адаптивный спорт в Приморье получит новый импульс развития

Как рассказали в региональном правительстве, вопросы будущего адаптивного спорта обсудили на площадке штаба общественной поддержки «Живем в Приморье». В обсуждении участвовали представители Федерации спорта лиц с ПОДА, краевого Центра адаптивного спорта, региональных общественных организаций и ветераны спецоперации. Особое внимание уделили поддержке участников СВО через спорт.
По словам уполномоченного губернатора по взаимодействию с бойцами Алексея Ефимова, регион последовательно расширяет меры реабилитации. С октября участники спецоперации, их дети, дети-инвалиды и семьи погибших могут бесплатно посещать краевые спортобъекты. А Центр адаптивного спорта уже работает в муниципалитетах края, где под руководством тренеров занимаются дети, взрослые и ветераны.
В следующем году во Врангеле создадут вторую команду по следж-хоккею, а в Уссурийске и других городах новые группы по пара-волейболу и другим видам спорта.
В ближайшее время в крае откроют демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. В нем представят материалы о паралимпийском движении, истории спортсменов, ветеранов СВО, а также создадут зал с тренажерами, где любой желающий сможет попробовать себя в паралимпийских дисциплинах.
Президент краевой федерации Владимир Моисеев рассказал о работе команды по следж-хоккею «Союз», в составе которой играют награжденные ветераны. Коллектив уже добился ряда побед на российских и международных турнирах. Теперь федерация планирует развивать детское направление, для ребят 10−12 лет уже закуплены новые сани.
Напомним, что в крае действует Центр адаптивной физкультуры и спорта, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься более чем 20 дисциплинами, от лечебной физкультуры и бочча до пауэрлифтинга, гребли, легкой атлетики и следж-хоккея. Программа развития направлена на расширение доступности занятий и создание условий для новых спортивных достижений.