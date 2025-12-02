Ричмонд
Адаптивный спорт в Приморье получит новый импульс развития

В Приморском крае расширяют возможности адаптивного спорта и реабилитации ветеранов СВО, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в региональном правительстве, вопросы будущего адаптивного спорта обсудили на площадке штаба общественной поддержки «Живем в Приморье». В обсуждении участвовали представители Федерации спорта лиц с ПОДА, краевого Центра адаптивного спорта, региональных общественных организаций и ветераны спецоперации. Особое внимание уделили поддержке участников СВО через спорт.

По словам уполномоченного губернатора по взаимодействию с бойцами Алексея Ефимова, регион последовательно расширяет меры реабилитации. С октября участники спецоперации, их дети, дети-инвалиды и семьи погибших могут бесплатно посещать краевые спортобъекты. А Центр адаптивного спорта уже работает в муниципалитетах края, где под руководством тренеров занимаются дети, взрослые и ветераны.

В следующем году во Врангеле создадут вторую команду по следж-хоккею, а в Уссурийске и других городах новые группы по пара-волейболу и другим видам спорта.

В ближайшее время в крае откроют демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. В нем представят материалы о паралимпийском движении, истории спортсменов, ветеранов СВО, а также создадут зал с тренажерами, где любой желающий сможет попробовать себя в паралимпийских дисциплинах.

Президент краевой федерации Владимир Моисеев рассказал о работе команды по следж-хоккею «Союз», в составе которой играют награжденные ветераны. Коллектив уже добился ряда побед на российских и международных турнирах. Теперь федерация планирует развивать детское направление, для ребят 10−12 лет уже закуплены новые сани.

Напомним, что в крае действует Центр адаптивной физкультуры и спорта, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься более чем 20 дисциплинами, от лечебной физкультуры и бочча до пауэрлифтинга, гребли, легкой атлетики и следж-хоккея. Программа развития направлена на расширение доступности занятий и создание условий для новых спортивных достижений.