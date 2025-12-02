Адаптивный спорт в Приморье получит новый импульс развития

Напомним, что в крае действует Центр адаптивной физкультуры и спорта, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно заниматься более чем 20 дисциплинами, от лечебной физкультуры и бочча до пауэрлифтинга, гребли, легкой атлетики и следж-хоккея. Программа развития направлена на расширение доступности занятий и создание условий для новых спортивных достижений.