Турция сообщила, что российский танкер с маслом атаковали в Черном море

Ранее Украина подтвердила, что стоит за атаками морских дронов на два танкера около побережья Турции. Об инциденте стало известно 28 ноября. Тогда танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия» у побережья Турции. Через два часа пожар произошел уже на втором танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии.