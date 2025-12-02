Турция сообщила, что российский танкер с маслом атаковали в Черном море

Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с растительным маслом подвергся атаке в Черном море. Об этом ведомство указало в своем пресс-релизе.
По данным управления, танкер MIDVOLGA-2, перевозивший растительное масло из России в Грузию, передал сообщение об атаке примерно в 80 морских милях от турецкого побережья. При этом просьбы о помощи от экипажа не поступало.
В ведомстве отметили, что состояние 13 членов экипажа остается нормальным, а судно продолжает идти в порт Синоп без сопровождения. Характер атаки при этом не раскрывается.
Сообщается также, что длина танкера составляет 140 метров, он находится под флагом России, передает РИА Новости.
Ранее Украина подтвердила, что стоит за атаками морских дронов на два танкера около побережья Турции. Об инциденте стало известно 28 ноября. Тогда танкер Kairos загорелся из-за «внешнего воздействия» у побережья Турции. Через два часа пожар произошел уже на втором танкере Virat, шедшем под флагом Гамбии.
Позже стало известно, что судно Virat подверглось атаке беспилотников ВСУ. Утром 29 ноября на правом борту над ватерлинией возникли незначительные повреждения.