В Екатеринбурге сменился начальник уголовного розыска

Начальником уголовного розыска УМВД Екатеринбурга стал майор Александр Черников. Ранее занимавший эту должность Михаил Давыдов возглавил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

«Начальник отдела уголовного розыска — майор полиции Черников Александр Сергеевич», — говорится на сайте городской полиции. Ранее его место занимал Давыдов — он стал врио в 2022 году и сменил уволившегося тогда из-за конфликта Александра Мухина.