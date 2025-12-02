Жители ХМАО начали активно скупать обогреватели

«В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем продажи обогревателей в ХМАО выросли в 2,5 раза», — говорится в исследовании. Средняя цена обогревателей в регионе при этом снизилась на 19%. Чаще всего жители покупают инфракрасные приборы — их продажи выросли на 68%.