Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, предположил, что Киев совместно с Лондоном и Парижем разрабатывает ядерное оружие. Об этом он написал своем боге соцсети X. По его словам, Вашингтон знает о планах Украины и стран Европы, якобы именно поэтому подписание мирного договора затягивается.
«Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции. Именно поэтому мирный процесс так затягивается. США знают об этом и действуют в соответствии с графиком. Украина — государство-клиент США. Если бы Трамп хотел мира, он бы добился его немедленно. Россия играет на руку», — говорится в сообщении от Доткома.
Ранее KP.RU сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф должен приехать в Россию 2 декабря 2025 года для обсуждения мирного плана по Украине. В Кремле заявили, что Москва готова к диалогу и ее позиция давно известна.