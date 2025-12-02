Ричмонд
На участке трассы Екатеринбург — Тюмень введут временную схему движения

Движение на выезде из Малобрусянского временно изменится.

Источник: Комсомольская правда

В связи со строительством и реконструкцией на участке федеральной трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень (обход посёлка Белоярский) в районе села Малобрусянского изменится схема движения. Будет временно перекрыта транспортная развязка. Об этом сообщили в Уралуправтодоре.

Для проезда в сторону Заречного из Екатеринбурга и для выезда из Малобрусянского в сторону областного центра организуют движение по одной полосе с двухсторонним движением. Регулировка будет осуществляться с помощью временного светофорного объекта на 682-м километре трассы.

Участников дорожного движения просят быть особенно внимательными на этом отрезке пути, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скоростной режим.

Актуальную информацию о дорожной обстановке можно уточнить по круглосуточному бесплатному телефону диспетчерской службы: 8−800−200−63−068.