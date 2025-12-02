На участке трассы Екатеринбург — Тюмень введут временную схему движения

Для проезда в сторону Заречного из Екатеринбурга и для выезда из Малобрусянского в сторону областного центра организуют движение по одной полосе с двухсторонним движением. Регулировка будет осуществляться с помощью временного светофорного объекта на 682-м километре трассы.