Российские футболисты Аленичев и Тихонов попали в базу «Миротворца»

Российские футболисты Дмитрий Аленичев (победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту») и Андрей Тихонов (восьмикратный чемпион РФ в составе московского «Спартака») попали в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*. Это следует из обнародованной на нем информации.