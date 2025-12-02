Российские футболисты Аленичев и Тихонов попали в базу «Миротворца»

Российские футболисты Дмитрий Аленичев (победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту») и Андрей Тихонов (восьмикратный чемпион РФ в составе московского «Спартака») попали в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*. Это следует из обнародованной на нем информации.
Также в базу оказались включены футболисты Дмитрий Хлестов (семикратный чемпион России), Василий Иванов (директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги), Александр Филимонов и Александр Ширко (шестикратные победители национального первенства).
Украинская сторона, в частности, обвиняет спортсменов якобы в покушении на территориальную целостность страны.
Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» внесли и первого российского гонщика «Формулы-1», действующего вице-президента Российской автомобильной федерации Виталия Петрова.
* Доступ к нему в России заблокирован по решению суда.