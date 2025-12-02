Парковку транспорта на участке улицы Белинского запретят с 22 декабря

Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности дороги.
Остановка и стоянка транспортных средств по улице Белинского в районе дома № 2 по улице Кулибина в Нижнем Новгороде будет ограничена с 22 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности дороги.
Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными.
Напомним, одностороннее движение и ограничение парковки введут в ТИЗ «Новое Покровское» с 22 декабря.