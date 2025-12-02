Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковку транспорта на участке улицы Белинского запретят с 22 декабря

Остановка и стоянка транспортных средств по улице Белинского в районе дома № 2 по улице Кулибина в Нижнем Новгороде будет ограничена с 22 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Время

Ограничения вводятся для обеспечения пропускной способности дороги.

Автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными.

Напомним, одностороннее движение и ограничение парковки введут в ТИЗ «Новое Покровское» с 22 декабря.