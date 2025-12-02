Эксперт Пряникова назвала главные гастрономические тренды новогоднего стола

Согласно восточному календарю, новый 2026 год наступит под покровительством Огненной Лошади, символизирующей энергию, активность, свободу и оптимизм. Для того чтобы привлечь внимание хозяйки года и обеспечить себе успех, богатство и счастье, важно правильно выбрать наряд и цвета для праздничного вечера. «Вечерняя Москва» обратилась к астрологу и энергопрактику Ирине Березовской, чтобы узнать, как создать идеальный образ для новогодней ночи.