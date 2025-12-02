Ричмонд
Не самый обаятельный и привлекательный: Калининград выпал из туристической десятки

В правительстве РФ назвали лидеров по привлечению путешественников.

Источник: Клопс.ru

Тройку лидеров российского турпотока за первые 10 месяцев 2025 года составили Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). Такие данные Росстата привёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В десятку лидеров также вошли Московская область (4,7 млн), Республика Татарстан (2,4 млн), Республика Крым (2,2 млн), Свердловская область (1,7 млн), Ставропольский край (1,5 млн), Тюменская (1,5 млн) и Ростовская (1,5 млн) области.

«Во многом росту турпотока и развитию инфраструктуры регионов помогают меры национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Такие результаты способствуют достижению цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным: обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% и числа турпоездок — до 140 млн», — считает Чернышенко.

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+128%), Республика Адыгея (+65%), Тверская область (+49%), Республика Калмыкия (+47%) и Чукотский автономный округ (+46%). Всего в текущем году россияне совершили 76,2 млн туристических поездок по родной стране. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Наиболее впечатляющие темпы роста демонстрируют регионы, сделавшие ставку на развитие этой отрасли. Крупные курорты активно работают над переходом к круглогодичному формату, насыщая межсезонье событийными мероприятиями», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

О том, что с начала 2025 года в область приехало меньше гостей, чем ожидалось, говорил в конце ноября и глава регионального минтуризма Андрей Ермак.

