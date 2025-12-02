Не самый обаятельный и привлекательный: Калининград выпал из туристической десятки

Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская Республика (+128%), Республика Адыгея (+65%), Тверская область (+49%), Республика Калмыкия (+47%) и Чукотский автономный округ (+46%). Всего в текущем году россияне совершили 76,2 млн туристических поездок по родной стране. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.