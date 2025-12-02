В Екатеринбурге школьники посетили городскую больницу № 1

Ученики восьмого класса школы № 62 посетили с экскурсией центральную городскую клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном центре медиакоммуникаций в сфере здравоохранения Свердловской области.
Экскурсию провела врач‑хирург Наталья Коробова. Школьники стали свидетелями проведения нескольких реальных операций, в том числе спинномозговой анестезии, дренирования желчного пузыря и вмешательства по поводу грыжи белой линии живота. Врачи подробно комментировали свои действия, обращая внимание на значимость командной работы и высоких профессиональных стандартов.
Для многих подростков это стало первым близким знакомством с практической медициной. Экскурсия позволила связать теоретические школьные знания с реальной клинической практикой. Участники смогли задать вопросы сотрудникам больницы и узнать, какие личные качества и профессиональные навыки необходимы для работы в сфере здравоохранения, а также какие образовательные траектории возможны при выборе медицинских специальностей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.