Власти рассказали о ходе строительства новых станций метро в Казани: сделано меньше половины

«Протяженность первого отрезка второй линии Казанского метрополитена составляет 5,37 км. Он включает в себя четыре станции: “100-летия ТАССР”, “Академическая”, “Зилант” и “Тулпар”. Между ними оборудованы перегонные тоннели. Продолжается возведение соединительной ветки от станции “Дубравная” до станции “100-летие ТАССР”, — рассказали в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.
Также в ведомстве сообщили, какие работы сейчас ведутся на будущих станциях второй ветки метро.
Так, на станции «Зилант» (находится на пересечении улиц Фучика и Ломжинской) метростроители устанавливают основные железобетонные конструкции и выполняют кирпичную кладку. Аналогичные работы выполняют на «Академической» (пересечение улиц Фучика и Завойского), также здесь делают гидроизоляцию.
На станции «100-летие ТАССР» (ул. Юлиуса Фучика) начали возводить черновой лоток и главные железобетонные конструкции. А на станции «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова) подрядчик обустраивает гидроизоляцию и вентиляционные киоски.
Напомним, первый участок второй линии начали строить в 2019 году. Изначально, возведение четырех новых станций на нем планировали завершить в 2027 году. Однако в августе этого года во время празднования 20-летия казанской подземки гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков озвучил новый ориентировочный срок пуска их в эксплуатацию — 2030 год.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, как продвигается строительство новых станций метрополитена в Нижнем Новгорода. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, основной этап возведения станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» планируется закончить в 2026 году, после чего приступят к внутренней отделке.