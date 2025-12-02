Власти рассказали о ходе строительства новых станций метро в Казани: сделано меньше половины

Напомним, первый участок второй линии начали строить в 2019 году. Изначально, возведение четырех новых станций на нем планировали завершить в 2027 году. Однако в августе этого года во время празднования 20-летия казанской подземки гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков озвучил новый ориентировочный срок пуска их в эксплуатацию — 2030 год.