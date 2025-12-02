В казанские школы и детсады пришли работать рекордные 460 молодых педагогов

С начала учебного года педагогический состав в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Казани пополнился 460 молодыми специалистами. Ряды казанских педагогов пополнили выпускники 55 российских вузов и трех зарубежных университетов.
Большая часть начинающих педагогов получили специализацию в ведущих учебных заведениях Татарстана: Казанского федерального университета, КИУ им. В. Г. Тимирясова, Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма, Набережночелнинского педуниверситета, Казанского педагогического колледжа и Арского педколледжа им. Г. Тукая.
Работают в Казани не только местные специалисты. Город привлек молодых педагогов из Иркутска, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Ульяновска, Саратова, Вологды, Кирова, республик Марий Эл и Башкортостан, а также Астраханской области и других. Среди новичков есть и иностранные преподаватели: один выпускник прибыл из Китая, еще один — из Таджикистана, третий — из Великобритании.
Наибольший спрос наблюдался на учителей начальных классов: к работе приступили 78 начинающих специалистов. Всего же в школах начали работать 323 новых педагога. В детские сады пришли 95 молодых специалистов, из них 75 — в качестве воспитателей. Кроме того, 42 специалиста пополнили штат в сфере дополнительного образования.
Лидерами по количеству нового педагогического состава стали школа № 1 Вахитовского района, там работают 13 молодых специалистов, и гимназия № 107 «Открытие» в Ново-Савиновском районе — сюда пришли 11 новых педагогов.
Одним из молодых педагогов стала Аурика Фазлутдинова, учитель английского языка Многопрофильного Лицея № 186 «Перспектива» Приволжского района Казани. Выбрав профессию учителя, девушка продолжает семейную традицию вслед за мамой и бабушкой. Девушка окончила в этом году Казанский федеральный университет по направлению «Лингвистика».
«Я выросла и получила образование в Казани и считаю, что это город с богатым культурным наследием, где ценятся традиции образования. Выбирая подходящее место работы, я в первую очередь обращала внимание на возможности для профессионального роста и репутацию учебного заведения. Я надеюсь, что у меня получится внести вклад в развитие образования», — рассказывает молодой специалист.
Свой первый рабочий опыт в лицее, который длится уже три месяца, Аурика называет продуктивным. За это время она смогла наладить контакт с учениками и коллективом, чувствуя поддержку более опытных коллег. Помощь старших педагогов помогает ей быстрее и лучше совершенствовать свои навыки.
Несмотря на то, что каждый день работа со школьниками приносит новые вызовы, это также возможности для улучшения профессиональных навыков как учителя. Больше всего мне нравятся моменты, когда ученики проявляют заинтересованность в учебе, понимают сложные темы и становятся более уверенными в своих знаниях.
Сейчас в Казани работают 2,7 тыс. молодых учителей, средний возраст педагогов — 35 лет.