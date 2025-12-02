В Самарской области обновят плотину на реке Большой Иргиз

Переливную плотину на реке Большой Иргиз в селе Пестравка Самарской области отремонтируют до конца 2026 года в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Протяженность объекта составляет 120 метров. Сооружение играет ключевую роль в обеспечении технической водой около 6 тыс. жителей сел Пестравка и Высокое, поддерживая необходимый уровень для работы водозабора.
В пресс-службе Министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области отметили, что до наступления весеннего половодья планируется стабилизировать гидротехническое сооружение. Срок полного завершения ремонта по контракту установлен до 20 ноября 2026 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.