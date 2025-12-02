С начала года в лесах Иркутской области ликвидировали 100 свалок мусора

С начала 2025 года в лесах ликвидировано 100 свалок общей площадью 70,8 гектара. Объем вывезенного мусора достиг 12,1 тысячи кубометров.
Согласно заключенным контрактам, в лесном фонде проведено 37 мероприятий по ликвидации несанкционированных мест складирования бытовых отходов. Общая площадь ликвидированных свалок составила 15,5 гектара, а объем — 8043 кубометра.
Работы проводились в 20 лесничествах, включая Зиминское, Усть-Удинское, Ангарское, Осинское, Качугское, Нижнеудинское, Аларское, Балаганское, Усть-Кутское, Жигаловское, Братское, Иркутское, Нижнеилимское, Тулунское, Черемховское, Усть-Ордынское, Ольхонское, Нукутское лесничества.
Кроме того, очищать лес от мусора помогали сотрудники министерства лесного комплекса, лесничеств, представители прокуратуры и общественных организаций в ходе экологических акций. В мае прошли общественные субботники, а в сентябре министерство лесного комплекса региона провело акцию «Сохраним лес чистым».
В ходе субботников, организованных в 21 лесничестве, ликвидировали 63 незаконные свалки. Площадь очищенной территории составила 55,26 гектара, а объем вывезенного мусора — 4060,85 кубометра.
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин отметил, что свалки мусора в лесах вредят экосистеме и могут стать причиной лесных пожаров. Важно не только ликвидировать несанкционированные свалки, но и бороться с теми, кто их создает. Для этого используются фотоловушки: в лесах Иркутской области размещено 128 таких камер, которые периодически перемещают в места с высокой вероятностью нарушений.
С начала года в рамках федерального государственного лесного контроля и лесной охраны проведено 2350 контрольно-надзорных мероприятий. Сотрудники министерства лесного комплекса, лесничеств и надзорных органов провели 1 860 выездных обследований и 490 наблюдений за соблюдением обязательных требований, а также 24 322 патрулирования лесов.
За свалку мусора и нарушение правил пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 247 человек, им выписаны штрафы на сумму более 791 тысячи рублей. Составлено 279 административных протоколов.