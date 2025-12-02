С начала года в лесах Иркутской области ликвидировали 100 свалок мусора

Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин отметил, что свалки мусора в лесах вредят экосистеме и могут стать причиной лесных пожаров. Важно не только ликвидировать несанкционированные свалки, но и бороться с теми, кто их создает. Для этого используются фотоловушки: в лесах Иркутской области размещено 128 таких камер, которые периодически перемещают в места с высокой вероятностью нарушений.