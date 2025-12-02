Дороже на 6−8%: в 2026 году в Башкирии изменятся цены на проезд в электричках

Стоимость проезда в пригородных поездах Башкирии с 1 января 2026 года повысится. Государственный комитет республики по тарифам утвердил новые расценки для трех перевозчиков: Башкортостанской пригородной пассажирской компании, АО «Содружество» и Свердловской пригородной компании.
Самый значительный рост — на 8% — коснется тарифов БППК при покупке билетов через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» для поездов категории «Стандарт». За первые десять километров придется заплатить 27 рублей вместо 25, а за каждый последующий километр — 2,7 рубля вместо 2,5. Например, билет на участке Дема — Иглино подорожает с 35 до 40 рублей (+14,3%).
При покупке билетов БППК в кассах или других каналах рост составит 6,9%: за первые 10 км — 31 рубль (было 29), за каждый следующий — 3,1 рубля (было 2,9). Билет внутри уфимской агломерации будет стоить 45 рублей вместо 40 (+12,5%).
Тарифы на скоростные поезда «Ласточка» и «Финист» при покупке в приложении РЖД вырастут на 7,1% (30 рублей за старт и 3 рубля за км). При покупке в других каналах — на 5,9% (36 рублей и 3,6 рубля за км соответственно).
Услуги компании «Содружество» подорожают на 7−8%. Аналогичный БППК рост тарифов ожидается и для поездов Свердловской пригородной компании, следующих по территории Башкирии.
