В Новороссийске расширили «белый список» приложений

«В последнее время со стороны киевского режима участились атаки на город-герой, наблюдаются частые перебои со связью и мобильным интернетом, именно поэтому мы создали для вас новое полезное приложение», — заявил мэр города Андрей Кравченко.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о мобильном приложении «Безопасный Новороссийск», которое представляет собой интерактивную карту города с отмеченными укрытиями и точками бесплатного доступа Wi-Fi. По его словам, одно из ключевых преимуществ сервиса — возможность работы без мобильного интернета, сотовой связи и GPS, что позволяет пользователю определить своё местоположение и проложить маршрут до ближайшего укрытия или точки Wi-Fi.
Приложение интегрировано с муниципальной системой оповещения: через него граждане будут получать push-уведомления об угрозах, об отмене тревог, о плановых учениях и другой важной информации. Встроена функция оперативной отправки сообщений в службу «Безопасный город» о чрезвычайных ситуациях, обнаружении беспилотников или их обломков, а также раздел с памятками о действиях в различных экстренных ситуациях. По словам мэра, приложение продолжает дорабатываться и будет регулярно дополняться новыми возможностями.
