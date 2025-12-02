В Новороссийске расширили «белый список» приложений

Приложение интегрировано с муниципальной системой оповещения: через него граждане будут получать push-уведомления об угрозах, об отмене тревог, о плановых учениях и другой важной информации. Встроена функция оперативной отправки сообщений в службу «Безопасный город» о чрезвычайных ситуациях, обнаружении беспилотников или их обломков, а также раздел с памятками о действиях в различных экстренных ситуациях. По словам мэра, приложение продолжает дорабатываться и будет регулярно дополняться новыми возможностями.