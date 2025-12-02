МЧС Крыма получило новое снаряжение и технику на 79,5 млн рублей

Подразделения МЧС Крыма оснащаются современным снаряжением и техникой. В этом году получено новое оборудование и машины на 79,5 млн рублей.
Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, закуплены две пожарные автоцистерны, аварийно-спасательный автомобиль для газоспасательной службы на 65 млн рублей и специализированное снаряжение на 14,5 млн рублей.
Техника поступит в пожарную часть села Вилино в Бахчисарайском районе и в Джанкойский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Всего МЧС республики располагает 149 единицами техники.