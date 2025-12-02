Двухтонную луну всю жизнь по океану носит течение: жителям Приморья рассказали о рыбах, не способных сопротивляться потокам воды

В Приморском океанариуме возобновили рубрику «Минутка науки», где сложные природные явления объясняют доступным языком. На вопрос, может ли рыбу унести течением, если она «загрустит», специалист отдела просвещения Дмитрий Бесхмельнов дал научный, но понятный ответ.
— Насчет грусти — я затрудняюсь ответить, но обычно рыб течением не сносит. Однако есть исключения, — отмечает эксперт.
К исключениям относятся молодь, икра и мальки — они входят в состав планктона и не могут самостоятельно сопротивляться потоку воды. Но есть и уникальный пример среди взрослых рыб — гигантская рыба-луна. Она считается самой крупной костистой рыбой в мире, ее вес может превышать две тонны. При этом на всех этапах жизни — от личинки до взрослой особи — она не может противостоять течению. Эту рыбу водные потоки носят по океану в течение всей жизни.
Таким образом, течение действительно может уносить некоторых рыб, но причина этого — не эмоции, а особенности биологии и физики.