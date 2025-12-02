Двухтонную луну всю жизнь по океану носит течение: жителям Приморья рассказали о рыбах, не способных сопротивляться потокам воды

К исключениям относятся молодь, икра и мальки — они входят в состав планктона и не могут самостоятельно сопротивляться потоку воды. Но есть и уникальный пример среди взрослых рыб — гигантская рыба-луна. Она считается самой крупной костистой рыбой в мире, ее вес может превышать две тонны. При этом на всех этапах жизни — от личинки до взрослой особи — она не может противостоять течению. Эту рыбу водные потоки носят по океану в течение всей жизни.