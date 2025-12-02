Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском театре народной драмы состоялась премьера спектакля «Недоросль»

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутском театре народной драмы 28 и 29 ноября с аншлагом прошла премьера спектакля по знаменитой комедии Фонвизина «Недоросль».

Источник: НИА Байкал

В постановке заслуженного артиста и деятеля искусств России Михаила Корнева классическое произведение представлено в новом художественном прочтении. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, особенностью спектакля стало философское осмысление текста. Атмосферу XVIII века помогли создать старинные инструменты: колесная лира, гусли и виолончель. Духовные песнопения добавили действию глубины и подчеркнули главную мысль пьесы о нравственности.

«Важно было в спектакле поднять и показать тему спасения души через благочестие и благонравие, а не просто рассказать о проблемах воспитания, образования и нравственности в дворянской среде XVIII века», — отметил Михаил Корнев.

Зрители отметили тщательно проработанные костюмы и декорации, которые позволили погрузиться в атмосферу дворянской России XVIII века.

На премьерных показах присутствовали не только постоянные зрители, но и школьники Иркутска, для которых «Недоросль» является обязательным произведением школьной программы. Спектакль войдет в постоянный репертуар театра и будет представлен иркутянам в течение всего театрального сезона.