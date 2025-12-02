Красноярцы планируют потратить на празднование Нового года около 14 тысяч рублей

По данным опроса, 90% красноярцев собираются отмечать Новый год. Большинство — 81% — встретят праздник дома, в кругу семьи и друзей. Еще 11% планируют отправиться в гости, а 8% — выбирают нестандартные варианты: загородную поездку, путешествие или участие в городском мероприятии.
Жители региона уже активно готовятся к празднику. 89% признались, что уделят подготовке особое внимание, и почти треть собирается сделать это тщательнее, чем год назад. Чаще всего к празднику обновляют декор: гирлянды, венки и украшения планируют купить 51% опрошенных, елочные игрушки — 50%. Почти каждый второй (41%) собирается приобрести живую или искусственную елку.
Праздничную атмосферу красноярцы создают и с помощью хлопушек, бенгальских огней, фейерверков (52%), а 15% планируют приобрести карнавальные костюмы или тематическую одежду.
Средний бюджет на празднование — около 14 тысяч рублей. При этом 42% жителей рассчитывают уложиться в 10 тысяч, а 15% — в 5 тысяч. От 10 до 15 тысяч готовы потратить 34% опрошенных, до 30 тысяч — 15%, свыше этой суммы — 9%.
Для большинства красноярцев главный символ Нового года — атмосфера. 74% считают обязательными ёлку и праздничные украшения. Среди других атрибутов — мандарины (48%), подарки под ёлкой (46%), традиционные блюда (43%), желания под бой курантов (41%) и, конечно, близкие рядом (40%).
Праздничное меню тоже остается классическим: мандарины (79%), оливье (70%), бутерброды с красной икрой (70%), «шуба» (63%), запеченная птица (61%) и холодец (37%).