Красноярцы планируют потратить на празднование Нового года около 14 тысяч рублей

Жители региона уже активно готовятся к празднику. 89% признались, что уделят подготовке особое внимание, и почти треть собирается сделать это тщательнее, чем год назад. Чаще всего к празднику обновляют декор: гирлянды, венки и украшения планируют купить 51% опрошенных, елочные игрушки — 50%. Почти каждый второй (41%) собирается приобрести живую или искусственную елку.