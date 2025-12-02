Рэпер Macan стал артистом года, показало исследование

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Артистом года стал рэпер Macan (Андрей Косолапов), а его альбом Bratland признан альбомом года, следует из данных исследования сервиса «Кион Музыка» по итогам 2025-го года, с которым ознакомилось РИА Новости.
«По числу прослушиваний релизов, вышедших в период с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2025 года, артистом 2025 года стал рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, а его работа Bratland стала альбомом года. Титул главной артистки забрала Мари Краймбрери», — говорится в сообщении.
Трек «Наследство» исполнителей Icegergert и Sky Rae стал фитом года. Песня Homay фолк-группы Ay Yola получила звание трека года. В номинации «Фокус года» победу одержал рэпер Guf. Кроме того, исследование показало, что песни артиста Вани Дмитриенко чаще других занимали позиции в хит-параде чарта, поэтому ему присуждено звание «Краш года». Благодаря новой волне популярности творчества народной артистки РФ Надежды Кадышевой ее имя отмечено в номинации «Камбэк года».
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга является фаворитом по проигрываниям в плеере. Также аналитики подсчитали, что за последние десять лет наибольшее число хитов вышло в 2024 году — 18% релизов вошло в актуальный топ-500 по прослушиваниям.