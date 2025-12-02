Рэпер Macan стал артистом года, показало исследование

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал наиболее прослушиваемым музыкантом с 2016 года, с этого же момента сингл I Got Love от Miyagi & Эндшпиль feat. Рем Дигга является фаворитом по проигрываниям в плеере. Также аналитики подсчитали, что за последние десять лет наибольшее число хитов вышло в 2024 году — 18% релизов вошло в актуальный топ-500 по прослушиваниям.