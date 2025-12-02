В новом году омский перевозчик откажется от двух автобусных маршрутов

С февраля нового года Москаленский район Омской области может остаться без двух автобусных маршрутов. От них отказался перевозчик.
Речь идет о рейсах № 1035 «Омск — Гвоздевка» и № 1037 «Омск — Красное Знамя», которые на данный момент обслуживает ИП Лисин. Соответствующее распоряжение о прекращении действия свидетельств на эти два маршрута, связывающих город с двумя селами Москаленского района, уже выпустил региональный минтранс. Перевозки прекратятся с 11 февраля.
До этого срока региональное ведомство намерено найти на эти автобусные маршруты нового перевозчика. Итоги конкурсов по выбору перевозчика будут подведены 30 декабря.