В Ростове состоится гастрономический деловой форум

Развитие креативной индустрии в гастрономии обсудят на форуме в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

4 декабря в Центре истинных ценностей Ростова-на-Дону проведут гастрономический деловой форум «СУП». Об этом напомнили в управлении информационной политики областного правительства.

Основная тема мероприятия — гастрономия как новая сила, формирующая идентичность региона. На площадке для обмена опытом соберутся шеф-повара, архитекторы, дизайнеры, производители, маркетологи, представители власти и предприниматели, считающие гастрономическую сферу стратегическим ресурсом для развития юга России.

— Мы верим, что гастрономия — не просто часть сервиса, а полноценная креативная индустрия. Она формирует стиль региона, создавая уникальные впечатления и воспоминания, — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.

Участников встречи ждут экспертные сессии, ярмарка локальных брендов и фотовыставка. Эксперты отдельно поговорят о дизайне при создании гастробрендов, о связи моды с кухней и цифровых инструментах.

Также обсудят международные возможности. Речь пойдет о гастродипломатии, экспорте и зарубежных выставках. Участники оценят потенциал донских продуктов.

Спикерами станут — глава минэкономразвития Дона Павел Павлов, рестораторы, создатели локальных брендов, ведущие архитекторы, маркетологи и производители.

