В Ростове состоится гастрономический деловой форум

— Мы верим, что гастрономия — не просто часть сервиса, а полноценная креативная индустрия. Она формирует стиль региона, создавая уникальные впечатления и воспоминания, — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.