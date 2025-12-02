Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области

В УПРДОР «Южный Байкал» в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. Во вторник в УПРДОР «Южный Байкал» сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков.