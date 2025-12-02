Около 350 грузовиков скопились в пробке на трассе в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 2 дек — РИА Новости. Около 350 грузовиков скопилось в пробке из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии, сообщает МЧС России.
В УПРДОР «Южный Байкал» в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. Во вторник в УПРДОР «Южный Байкал» сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков.
«Из-за снегопада и гололеда в Слюдянском районе на федеральной автодороге Р-258 “Байкал” с 149 по 168 км в сторону республики Бурятия подъем в гору большегрузного транспорта оказался невозможен. По дороге на 19 км скопилось порядка 350 грузовиков», — говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС России и местной администрацией развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в районе города Байкальска, населенных пунктов Солзан и Мангутай.
«Там люди могут согреться, получить горячее питание и медикаменты, зарядить гаджеты. В готовности пункт временного размещения в Байкальске на 549 человек. Спасатели оказывают водителям и пассажирам всю необходимую помощь, также доставляют воду, бензин и дизельное топливо», — сообщает МЧС.
По данным ведомства, организована работа оперативных групп МЧС России, которые будут на месте до полного устранения затора.