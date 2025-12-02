В Приангарье сотрудники ГАИ спасли юных хоккеистов, автобус которых сломался на трассе

IrkutskMedia, 2 декабря. Накануне на 421-м км федеральной трассы А-331 «Вилюй» сломался автобус Mercedes-Benz Sprinter, везущий детскую хоккейную команду из Братска в Киренский район. В салоне находились десять детей и четверо взрослых — тренеры и сопровождающие.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, полицейские незамедлительно отреагировали на сигнал. Во взаимодействии с представителями администрации Нижнеилимского района они организовали эвакуацию детей и их размещение в общежитии профессионального колледжа районного центра.
Автобус под надзором инспекторов был отбуксирован в тёплый бокс для устранения технических неполадок.
Благодаря своевременной помощи правоохранителей, юные хоккеисты команды «Острог» смогут продолжить свой путь, когда спадут морозы. Тренеры команды выразили искреннюю благодарность полицейским за профессионализм и поддержку в непростой ситуации.
