Движение на перекрёстке Тунгусская — Тюменская во Владивостоке ограничат на три дня

Движение на перекрёстке улиц Тунгусской и Тюменской во Владивостоке временно ограничат. Работы будут проводить подрядная организация, отвечающая за капитальный ремонт дорог, ведущих к кёрлинг-центру. В течение трёх дней дорожники будут готовить основание проезжей части под укладку асфальтобетонного покрытия, сообщила пресс-служба администрации города.
«Ограничения будут действовать с 3 по 5 декабря. За это время дорожники планируют выполнить все необходимые работы», — говорится в сообщении.
Власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Отмечается что объехать участок можно по Тунгусской.