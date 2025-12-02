Движение на перекрёстке Тунгусская — Тюменская во Владивостоке ограничат на три дня

Движение на перекрёстке улиц Тунгусской и Тюменской во Владивостоке временно ограничат. Работы будут проводить подрядная организация, отвечающая за капитальный ремонт дорог, ведущих к кёрлинг-центру. В течение трёх дней дорожники будут готовить основание проезжей части под укладку асфальтобетонного покрытия, сообщила пресс-служба администрации города.