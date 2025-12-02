Разработанный стиль может использоваться городскими организациями, учреждениями и партнерами при оформлении улиц, площадей, общественных пространств, а также для создания социальной наружной рекламы, сувенирной и полиграфической продукции, сообщает пресс-служба мэрии. Дополнительные консультации по использованию фирменного стиля можно получить у специалистов МАУ «Праздник».
Опубликован фирменный стиль для празднования Нового года
Иркутск, НИА-Байкал — На официальном портале администрации Иркутска размещен фирменный стиль для подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в 2026 году.